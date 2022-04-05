Микель Артета извинился перед фанатами «Арсенала» после поражения от «Кристал Пэлас»
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета извинился перед фанатами «канониров» после поражения от «Кристал Пэлас» (0:3) в матче 31-го тура чемпионата Англии.
«Мы были плохи, особенно в первом тайме. Я прошу прощения у наших болельщиков. Сегодня у нас не было присутствия или самообладания, чтобы доминировать на поле, так что это то, что меня больше всего раздражает в этой игре. Соперники лучше справились с этим, и у них была хорошая атмосфера в команде, и мы не смогли этому ничего противопоставить.
Когда у нас были шансы, мы не забили, чтобы дать себе возможность вернуться в игру. Прежде всего нам нужно не опускать руки, получить заслуженную критику и готовиться к следующему матчу», — приводит слова Артеты пресс-служба клуба.
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