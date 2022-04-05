Дибала обсудил с Симеоне возможный переход в «Атлетико»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала провёл переговоры с главным тренером мадридского «Атлетико» Диего Симеоне по поводу возможного перехода в испанский клуб. Об этом сообщает журналист Педро Алмейда в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что на 28-летнего футболиста претендуют лишь французский «ПСЖ» и миланский «Интер», а вариант с «Атлетико» Дибала отклонил.
Дибала выступает в составе «Ювентуса» с 2015 года. В нынешнем сезоне нападающий в 22 матчах итальянской Серии А забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Также на его счету три гола и голевая передача в пяти играх Лиги чемпионов.
«Атлетико» разгромил «Алавес» благодаря дублям Феликса и Суареса:
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