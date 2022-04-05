Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Бенфика» — «Ливерпуль». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Наумов назвал вредительством отстранение Пашинина и Лоськова от работы с основой «Локо»

Наумов назвал вредительством отстранение Пашинина и Лоськова от работы с основой «Локо»
Комментарии

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на отстранение тренеров железнодорожников Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина от работы с основной командой.

«Это очень плохо. Не знаю, что там произошло. Лоськов и Пашинин много лет отдали «Локомотиву», заслуживают того, чтобы работать в команде. Я знаю этих ребят, прекрасно понимаю, как они разбираются в футболе. Печально то, что происходит в клубе.

Пашинин — это мэтр в развитии физической подготовки, он всё досконально знает. Даже когда играл, занимался и изучал, носил с собой конспекты. И просто его убрать… когда роль Пашинина очень велика. Вредительство какое-то», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Новость по теме
Лоськов и Пашинин отстранены от работы с основной командой «Локомотива»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022