Наумов назвал вредительством отстранение Пашинина и Лоськова от работы с основой «Локо»
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на отстранение тренеров железнодорожников Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина от работы с основной командой.
«Это очень плохо. Не знаю, что там произошло. Лоськов и Пашинин много лет отдали «Локомотиву», заслуживают того, чтобы работать в команде. Я знаю этих ребят, прекрасно понимаю, как они разбираются в футболе. Печально то, что происходит в клубе.
Пашинин — это мэтр в развитии физической подготовки, он всё досконально знает. Даже когда играл, занимался и изучал, носил с собой конспекты. И просто его убрать… когда роль Пашинина очень велика. Вредительство какое-то», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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