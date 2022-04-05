«Ливерпуль» и «Реал» заинтересованы в подписании полузащитника «Баварии»

Мадридский «Реал» и «Ливерпуль» продолжают борьбу за подписание полузащитника мюнхенской «Баварии» Сержа Гнабри. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что защитник «Реала» Давид Алаба пытается воссоединиться с 26-летним Гнабри в «Реале». Ранее Алаба также играл за «Баварию», которую покинул свободным агентом в 2021 году.



В нынешнем сезоне в 36 матчах во всех турнирах Гнабри забил 14 голов и отдал 10 голевых передач. Cоглашение «Баварии» с немецким полузащитником истекает в 2023 году. Рыночная стоимость Гнабри оценивается в € 70 млн.

«Реал» обыграл «Сельту», Бензема пробил три пенальти за игру:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.