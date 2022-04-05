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«Реал» презентовал арендованного защитника «Шахтёра»

«Реал» презентовал арендованного защитника «Шахтёра»
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Мадридский «Реал» презентовал бразильского защитника Винисиуса Тобиаса, который был арендован у донецкого «Шахтёра» до конца следующего сезона.

18-летний Тобиас уже согласовал с командой 5-летний контракт на тот случай, если «Реал» активирует опцию выкупа футболиста за € 17-18 млн.

18-летний защитник перешёл в «Шахтёр» в январе 2022 года из «Интернасьонала» за € 6 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн. Примечательно, что Тобиас ещё не провёл за «горняков» ни одного официального матча.

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