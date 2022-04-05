Сёмин прокомментировал уход Лоськова и Пашинина из тренерского штаба «Локомотива»
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал уход Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина из тренерского штаба «Локомотива».
«Я думаю, что лучше всех уход Лоськова и Пашинина должны прокомментировать руководители клуба. Они должны объяснить болельщикам причины ухода — в том числе и немецких специалистов. Я так понимаю, что они не справились со своей работой, с той стратегией, которую они нам нарисовали как в сказке. Для меня уход Пашинина и Лоськова совершенно непонятен», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее стало известно о назначении Заура Хапова на должность главного тренера «Локомотива». Хапов работал в команде с 2016 года тренером вратарей.
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