Булыкин — об уходе Лоськова и Пашинина: видимо, у руководства «Локо» ещё есть сюрпризы

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал уход из тренерского штаба команды Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина.

«Нужно ещё ждать информации, думаю, кто-то войдёт в новый тренерский штаб. Может, всё только готовится к следующему тренеру. Жалко, что воспитанники школы «Локомотива» не продолжают работать на тренерском мостике. Видимо, у руководства клуба есть ещё сюрпризы для нас», — рассказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Ранее «Локомотив» сообщил, что Лоськов и Пашинин покинут тренерский штаб основной команды, но при этом останутся в структуре клуба. Вчера, 4 апреля, московский «Локомотив» назначил Заура Хапова на должность главного тренера.