В «Локомотиве» прокомментировали уход Лоськова и Пашинина из тренерского штаба

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко прокомментировал уход Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина из тренерского штаба основной команды. Напомним, специалисты покинули тренерские должности, но остались в структуре клуба.
«Мы долго общались с Дмитрием и Олегом в связи с происходящими в клубе изменениями, и пришли к решению, что оба они остаются в «Локомотиве». Они играют важную роль в сохранении традиций клуба, передаче их новому поколению игроков, являются звеном, связывающим прошлое, настоящее и будущее «Локомотива». Уверен, что Дмитрий и Олег продолжат приносить пользу своему родному клубу, развивать нашу молодёжь, быть примером для всех железнодорожников, — приводит слова Леонченко официальный сайт «Локомотива».
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