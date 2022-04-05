Актёр Баринов — об уходе Пашинина и Лоськова из штаба: идёт постепенный развал команды

Актёр Валерий Баринов прокомментировал информацию об уходе Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина из тренерского штаба «Локомотива». Напомним, специалисты покинули тренерские должности, но остались в структуре клуба.
«Идёт постепенный развал команды. Раньше этим занимался Кикнадзе, сейчас — его продолжатели. Разваливают то, что считалось домом «Локомотива», то что строили Филатов с Сёминым. Всё разваливается. Это не принесёт пользы клубу. Особенно уход Пашинина — это светлая голова. Человек, которого очень ценил Сёмин как своего помощника. Для меня это как у Пушкина: «Всё ясно, как простая гамма», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее стало известно, что «Локомотив» назначил Заура Хапова на должность главного тренера.
- 5 апреля 2022
-
13:40
-
13:29
-
13:22
-
13:13
-
13:09
-
13:00
-
13:00
-
12:54
-
12:42
-
12:42
-
12:31
-
12:31
-
12:30
-
12:19
-
12:12
-
12:12
-
12:09
-
12:04
-
12:00
-
12:00
-
11:48
-
11:42
-
11:41
-
11:30
-
11:26
-
11:18
-
11:17
-
11:16
-
11:09
-
11:07
-
11:06
-
11:00
-
10:53
-
10:53
-
10:45