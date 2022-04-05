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Актёр Баринов — об уходе Пашинина и Лоськова из штаба: идёт постепенный развал команды

Актёр Баринов — об уходе Пашинина и Лоськова из штаба: идёт постепенный развал команды
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Актёр Валерий Баринов прокомментировал информацию об уходе Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина из тренерского штаба «Локомотива». Напомним, специалисты покинули тренерские должности, но остались в структуре клуба.

«Идёт постепенный развал команды. Раньше этим занимался Кикнадзе, сейчас — его продолжатели. Разваливают то, что считалось домом «Локомотива», то что строили Филатов с Сёминым. Всё разваливается. Это не принесёт пользы клубу. Особенно уход Пашинина — это светлая голова. Человек, которого очень ценил Сёмин как своего помощника. Для меня это как у Пушкина: «Всё ясно, как простая гамма», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее стало известно, что «Локомотив» назначил Заура Хапова на должность главного тренера.

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