В ЦСКА рассказали о состоянии травмированных игроков

Медицинский штаб московского ЦСКА рассказал о состоянии травмированных игроков.
«У Игоря Дивеева по результатам проведённого обследования диагностировано повреждение капсульно-связочного аппарата голеностопного сустава. В ближайшие дни будет проводиться стартовая терапия, направленная на устранение отёка и уменьшение болевого синдрома. Сроки лечения будут определены после оценки эффективности стартовой терапии в течение первых трёх дней.
Бруно Фукс ограничений со стороны опорно-двигательного аппарата не имеет и в течение недели находился в стадии набора кондиций. Однако накануне игры у него диагностировали острую респираторную инфекцию, из-за которой он пропустит несколько дней. Сразу после выздоровления Бруно продолжит тренировки.
Антон Заболотный приступил к тренировкам на поле, и под руководством тренера по физической реабилитации в течение ближайшей недели будет прогрессивно увеличивать уровень специфичной нагрузки с постоянным контролем её переносимости.
Кирилл Набабкин полностью восстановился и готовится к матчу с «Химками» в общей группе», — сообщила пресс-служба ЦСКА в своём телеграм-канале.
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- 5 апреля 2022
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