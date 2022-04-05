Тэмми Абрахам высказался о работе под руководством Жозе Моуринью

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам высказался о работе под руководством португальского специалиста Жозе Моуринью.

«Есть причина, по которой я называю его лучшим тренером в мире. Он знает, как управлять тобой, знает, как задеть тебя, и знает, как заставить тебя иногда чувствовать себя особенным игроком.

Он подталкивает меня делать всё возможное на тренировках. Когда я чувствую, что сделал достаточно, он говорит мне, что я должен делать больше. В «Челси» в детстве я ходил тренироваться с первой командой, и он всегда был строг со мной, всегда подталкивал меня к тому, чтобы я становился лучше – мне казалось, что когда я делаю что-то правильно, он говорил мне делать это ещё лучше.



Это именно то, что мне было нужно, этот толчок и этот драйв, особенно после сложного сезона в «Челси», когда я не играл и не получал много игрового времени, только придаёт мне больше уверенности», — приводит слова Абрахама Mirror.