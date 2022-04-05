Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Бенфика» — «Ливерпуль». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Капелло: думаю, Россию вернут в турниры под эгидой УЕФА и ФИФА

Капелло: думаю, Россию вернут в турниры под эгидой УЕФА и ФИФА
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло выразил надежду на скорейшее возвращение российских клубов и сборных на международную арену.

«Думаю, Россию вернут в турниры под эгидой УЕФА и ФИФА. Я надеюсь, что в ближайшем будущем по всем видам спорта российские спортсмены смогут снова принимать участие в турнирах», — приводит слова Капелло «РБ Спорт».

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях. Таким образом, национальная команда не сыграла в стыковых матчах отбора на чемпионат мира — 2022 и, соответственно, потеряла возможность поехать на мировое первенство в Катаре. А московский «Спартак» покинул Лигу Европы, так и не сыграв свои матчи на стадии 1/8 финала.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Новость по теме
Россию не исключили из ФИФА. Приостановлено членство Пакистана, Зимбабве и Кении
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022