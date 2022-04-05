В «Локомотиве» посчитали, сколько снега убрали в день матча со «Спартаком»

В «Локомотиве» посчитали, какое количество снега было убрано службами стадиона в день матча со «Спартаком», сообщается в официальном телеграм-канале клуба.
По данным Гидрометцентра, 2 апреля с 8 до 18 часов на востоке Москвы выпало 9 миллиметров осадков, что соответствует примерно 10 сантиметрам снежного покрова. Учитывая размеры поля «РЖД Арены», масса выпавшего снега к шести вечера составила около 64 тонн.
В период с 18:00 до 21:30 снегопад усилился и выпало ещё около 4 сантиметров снега, что соответствует примерно 25 тоннам. В уборке были задействованы 30 человек и 5 единиц техники.
2 апреля в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) на стадионе «РЖД Арена» в Москве «Локомотив» принимал «Спартак». Хозяева одержали победу – 1:0.
Отметим, что стартовый свисток Сергея Карасёва в матче «Локомотив» — «Спартак» изначально должен был прозвучать в 19:30 мск. Из-за снегопада встреча началась после 20:30 мск.
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