Левандовски объяснил причину перехода в «Баварию» из «Боруссии»
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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски рассказал о своём уходе в мюнхенский клуб из дортмундской «Боруссии» в 2014 году. Польский футболист достался новой команде свободным агентом.
«Я хотел перейти в «Баварию», чтобы соревноваться на самом высоком уровне и выигрывать самые важные трофеи. Когда узнал, что мной интересуется «Бавария», для меня стало очевидным, что я туда хочу. Это одна ступенька вверх по лестнице, но я понимал, что теперь мне нужно показывать ещё больше.
С первого дня в «Баварии» я понимал, что с такими партнёрами буду прибавлять во всём каждый день на каждой тренировке. Через два-три месяца уже почувствовал, что стал лучше как игрок», — рассказал Левандовски в интервью пресс-службе УЕФА.
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