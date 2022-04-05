«Ювентус» нашёл замену Пауло Дибале в «ПСЖ»
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Туринский «Ювентус» рассматривает полузащитника «ПСЖ» Анхеля Ди Марию в качестве замены для форварда Пауло Дибалы, который покинет клуб свободным агентом в конце сезона. Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.
Контракт 34-летнего Ди Марии, выступающего за французский клуб с 2015 года, также истекает в конце нынешнего сезона. В текущей кампании Ди Мария в 20 матчах чемпионата Франции забил три гола и отдал четыре результативные передачи.
Напомним, 28-летний Дибала выступает в составе «Ювентуса» с 2015 года. В нынешнем сезоне нападающий в 22 матчах итальянской Серии А забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Также на его счету три гола и голевая передача в пяти играх Лиги чемпионов.
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