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«Милан» завершает первый трансфер на новый сезон

«Милан» завершает первый трансфер на новый сезон
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Итальянский «Милан» близок к подписанию соглашения с защитником «Лилля» Свеном Ботманом. Соглашение ещё не заключено, но стороны близки к договорённости. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По сведениям источника, нидерландский футболист принял условия от итальянского клуба и должен перейти в команду в ближайшее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что итальянский клуб пытался подписать 22-летнего защитника в зимнее трансферное окно, но «Лилль» ответил отказом. «Милану» придётся заплатить около € 40 млн, чтобы оформить переход Ботмана летом. В нынешнем сезоне нидерландский футболист в 28 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал результативную передачу. Соглашение Ботмана с «Лиллем» истекает в 2025 году.

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