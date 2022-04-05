«Милан» завершает первый трансфер на новый сезон
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Итальянский «Милан» близок к подписанию соглашения с защитником «Лилля» Свеном Ботманом. Соглашение ещё не заключено, но стороны близки к договорённости. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
По сведениям источника, нидерландский футболист принял условия от итальянского клуба и должен перейти в команду в ближайшее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что итальянский клуб пытался подписать 22-летнего защитника в зимнее трансферное окно, но «Лилль» ответил отказом. «Милану» придётся заплатить около € 40 млн, чтобы оформить переход Ботмана летом. В нынешнем сезоне нидерландский футболист в 28 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал результативную передачу. Соглашение Ботмана с «Лиллем» истекает в 2025 году.
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