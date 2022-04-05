Малком объяснил, почему стал лучше играть за «Зенит»

Бразильский нападающий «Зенита» Малком объяснил, почему в нынешнем сезоне его уровень игры повысился.
«Что-то похожее со мной уже было во Франции, в «Бордо». Там тоже потребовалось время на адаптацию, а на второй год я заиграл увереннее и сильнее. Здесь этот процесс немного затянулся из-за моих травм, но, думаю, сейчас мой лучший момент в российской карьере — хочу забивать ещё больше голов, ещё чаще ассистировать партнёрам. И, конечно же, брать все новые титулы, потому что я здесь именно для этого. Я — победитель по духу и всегда стремлюсь доказывать это на деле», — приводит слова Малкома Sport24.
Напомним, в нынешнем розыгрыше РПЛ Малком провёл 18 матчей, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 5 апреля 2022
-
16:42
-
16:18
-
16:14
-
16:13
-
16:05
-
16:00
-
15:56
-
15:56
-
15:48
-
15:45
-
15:29
-
15:22
-
15:21
-
15:21
-
15:13
-
14:54
-
14:45
-
14:41
-
14:34
-
14:17
-
14:16
-
14:12
-
14:00
-
13:59
-
13:59
-
13:46
-
13:40
-
13:29
-
13:22
-
13:13
-
13:09
-
13:00
-
13:00
-
12:54
-
12:42