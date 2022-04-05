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Малком объяснил, почему стал лучше играть за «Зенит»

Малком объяснил, почему стал лучше играть за «Зенит»
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Бразильский нападающий «Зенита» Малком объяснил, почему в нынешнем сезоне его уровень игры повысился.

«Что-то похожее со мной уже было во Франции, в «Бордо». Там тоже потребовалось время на адаптацию, а на второй год я заиграл увереннее и сильнее. Здесь этот процесс немного затянулся из-за моих травм, но, думаю, сейчас мой лучший момент в российской карьере — хочу забивать ещё больше голов, ещё чаще ассистировать партнёрам. И, конечно же, брать все новые титулы, потому что я здесь именно для этого. Я — победитель по духу и всегда стремлюсь доказывать это на деле», — приводит слова Малкома Sport24.

Напомним, в нынешнем розыгрыше РПЛ Малком провёл 18 матчей, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.

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