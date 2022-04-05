В ЦСКА прокомментировали отъезд тренера по физподготовке Морганса домой в Уэльс

В пресс-службе московского ЦСКА прокомментировали отъезд тренера по физподготовке Райланда Морганса домой в Уэльс.

«Морганс с разрешения руководства клуба по семейным обстоятельствам уехал на родину. Он продолжает работать с командой удалённо. Как только ситуация дома улучшится, он сразу вернётся в Москву», — сообщили в пресс-службе ЦСКА.

Отметим, ранее появилась информация, что ЦСКА был одним из российских клубов, которые подали документы на лицензирование для еврокубков.

Напомним, ранее УЕФА отстранил российские клубы от участия в еврокубках нынешнего сезона. Из-за этого московский «Спартак» не смог принять участия в матчах 1/8 финала Лиги Европы, где должен был встретиться с немецким «РБ Лейпциг» под руководством Доменико Тедеско.



По итогам 23 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 лидерство сохраняет «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 49 очков. На втором месте – московское «Динамо» (46). Замыкает тройку лидеров ЦСКА (43).