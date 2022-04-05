Гонсало Игуаин завершит карьеру по окончании сезона в МЛС

Нападающий «Интер Майами» Гонсало Игуаин завершит карьеру в конце сезона МЛС. Об планах игрока сообщил его отец, Хорхе Игуаин, также выступающий агентом футболиста.

«Он не вернётся в Аргентину. Он сказал мне, что закончит карьеру в конце этого года и уйдёт из футбола.



Я бы хотел, чтобы он продолжал быть связан с футболом после окончания карьеры. Он человек, который много знает, играл в нескольких местах, у него есть всё, чтобы добиться успеха в другом качестве в футболе. Для меня было бы оскорблением, если он не останется в футбольной среде», — приводит слова Хорхе Игуаина Goal.

Игуаин перешёл в «Интер Майами» в 2020 году. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2022 года. Ранее аргентинец выступал за «Ювентус», «Челси», «Милан», «Наполи» и «Реал».