Гонсало Игуаин завершит карьеру по окончании сезона в МЛС

Нападающий «Интер Майами» Гонсало Игуаин завершит карьеру в конце сезона МЛС. Об планах игрока сообщил его отец, Хорхе Игуаин, также выступающий агентом футболиста.
«Он не вернётся в Аргентину. Он сказал мне, что закончит карьеру в конце этого года и уйдёт из футбола.
Я бы хотел, чтобы он продолжал быть связан с футболом после окончания карьеры. Он человек, который много знает, играл в нескольких местах, у него есть всё, чтобы добиться успеха в другом качестве в футболе. Для меня было бы оскорблением, если он не останется в футбольной среде», — приводит слова Хорхе Игуаина Goal.
Игуаин перешёл в «Интер Майами» в 2020 году. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2022 года. Ранее аргентинец выступал за «Ювентус», «Челси», «Милан», «Наполи» и «Реал».
- 5 апреля 2022
-
18:12
-
18:07
-
17:50
-
17:34
-
17:27
-
17:20
-
17:18
-
16:48
-
16:42
-
16:18
-
16:14
-
16:13
-
16:05
-
16:00
-
15:56
-
15:56
-
15:48
-
15:45
-
15:29
-
15:22
-
15:21
-
15:21
-
15:13
-
14:54
-
14:45
-
14:41
-
14:34
-
14:17
-
14:16
-
14:12
-
14:00
-
13:59
-
13:59
-
13:46
-
13:40