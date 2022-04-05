«Локомотив» опроверг слухи о причине вывода Лоськова и Пашинина из тренерского штаба

«Локомотив» опроверг слухи о причине вывода Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина из тренерского штаба. Ранее в СМИ появилась информация, что бывшего и. о. главного тренера железнодорожников Марвина Комппера беспокоила близость лидеров команды к российским тренерам. Немец якобы боялся «раскола» раздевалки на два лагеря.
«Информация о том, что Марвина Комппера беспокоила близость лидеров к российским тренерам, — абсолютная выдумка и чья-то фантазия. У перечисленных в публикации футболистов, как и у остальных игроков клуба, хорошие рабочие отношения как с Комппером, так и с Лоськовым и Пашининым, тренерским штабом и сотрудниками клуба, которые продолжают работать в структуре «Локомотива».
Ещё одна выдумка — информация о возможных изменениях и перестановках в клубе в новом сезоне.
Комментировать бесконечные заявления бывших руководителей клуба мы не будем ввиду отрыва этих заявлений от реальности.
Призываем болельщиков и журналистов придерживаться достоверных источников и новостей, которые публикуются на официальных ресурсах «Локомотива», — сообщила пресс-служба «Локомотива» в своём телеграм-канале.
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- 5 апреля 2022
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