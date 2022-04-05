Унаи Эмери: «Вильярреал» будет бороться, держа в уме, что «Бавария» — фаворит

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Баварией».



«Мы хотим пережить особенный и уникальный момент на домашнем стадионе. Мы должны использовать все свои возможности. Мы уважаем «Баварию» и постараемся продемонстрировать все свои сильные стороны. У нас есть возможность обыграть соперника и получить преимущество перед ответной выездной встречей. Мы будем бороться, держа в уме, что «Бавария» является фаворитом. Это великая команда», — приводит слова Эмери пресс-служба УЕФА.



Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Вильярреал» — «Бавария» состоится завтра, 6 апреля, на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале (Испания). Начало встречи — в 22:00 мск. Ответная игра пройдёт 12 апреля в Мюнхене (Германия).