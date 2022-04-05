«Бетис» продлил контракт с 38-летним вратарём Клаудио Браво

Вратарь «Бетиса» и сборной Чили Клаудио Браво продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба испанской команды. Новое соглашение 38-летнего чилийского голкипера рассчитано до 2023 года.



Напомним, Браво перешёл в «Бетис» из «Манчестер Сити» в 2020 году. В нынешнем сезоне чилийский вратарь принял участие в 13 матчах чемпионата Испании, в трёх из которых оставил ворота своей команды в неприкосновенности. С 2004 года Браво вызывается в национальную команду Чили. Ранее голкипер выступал за «Реал Сосьедад», «Барселону» и другие команды.



«Бетис» в 30 матчах набрал 53 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (69).

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