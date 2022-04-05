«Бетис» продлил контракт с 38-летним вратарём Клаудио Браво
Поделиться
Вратарь «Бетиса» и сборной Чили Клаудио Браво продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба испанской команды. Новое соглашение 38-летнего чилийского голкипера рассчитано до 2023 года.
Напомним, Браво перешёл в «Бетис» из «Манчестер Сити» в 2020 году. В нынешнем сезоне чилийский вратарь принял участие в 13 матчах чемпионата Испании, в трёх из которых оставил ворота своей команды в неприкосновенности. С 2004 года Браво вызывается в национальную команду Чили. Ранее голкипер выступал за «Реал Сосьедад», «Барселону» и другие команды.
«Бетис» в 30 матчах набрал 53 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (69).
Комментарии
- 5 апреля 2022
-
18:12
-
18:07
-
17:50
-
17:34
-
17:27
-
17:20
-
17:18
-
16:48
-
16:42
-
16:18
-
16:14
-
16:13
-
16:05
-
16:00
-
15:56
-
15:56
-
15:48
-
15:45
-
15:29
-
15:22
-
15:21
-
15:21
-
15:13
-
14:54
-
14:45
-
14:41
-
14:34
-
14:17
-
14:16
-
14:12
-
14:00
-
13:59
-
13:59
-
13:46
-
13:40
Партнерский контент