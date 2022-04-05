Малком: фанаты «Зенита» — абсолютный топ

Бразильский нападающий «Зенита» Малком рассказал о любви к домашним матчам на «Газпром Арене».

«О, я обожаю играть на нашем стадионе перед родными болельщиками! К тому же с трибун на нас смотрят наши семьи, переживают, поддерживают — это придаёт столько сил! Как будто постоянно открытое второе дыхание. Во время домашних матчей всегда особенные чувства.

Поддержка фанатов на финише РПЛ будет играть решающую роль, она нам жизненно необходима. Они всегда делают это на высшем уровне, всегда гонят нас вперёд, для меня вообще процесс боления — лучшее, что есть в футболе. Потому что футбол без болельщиков неполноценен, лишён сердца.



Фанаты «Зенита» — абсолютный топ, с их помощью нам проще побеждать, и мы хотим отвечать им тем же, завоёвывая трофеи и делая их и себя счастливыми», — приводит слова Малкома официальный сайт «Зенита».

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