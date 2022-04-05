Платини подал заявление о возбуждении уголовного дела против Инфантино

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини подал в прокуратуру Парижа заявление о возбуждении уголовного дела против главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, сообщает журналист The New York Times Тарик Панья на своей странице в соцсетях.
По информации источника, заявление было подано 17 ноября прошлого года. Платини обвинил нынешнего президента ФИФА в активной торговле влиянием, а также подал в суд на Марко Виллигера, бывшего директора юридической службы ФИФА, за соучастие в торговле влиянием.
Напомним, Инфантино занял пост президента ФИФА в 2016 году. Ранее главой организации был Йозеф Блаттер, который ушёл в отставку после ряда коррупционных скандалов.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 5 апреля 2022
-
19:42
-
19:32
-
19:23
-
19:17
-
19:16
-
19:08
-
19:06
-
19:05
-
18:58
-
18:49
-
18:49
-
18:30
-
18:20
-
18:12
-
18:07
-
17:50
-
17:34
-
17:27
-
17:20
-
17:18
-
16:48
-
16:42
-
16:18
-
16:14
-
16:13
-
16:05
-
16:00
-
15:56
-
15:56
-
15:48
-
15:45
-
15:29
-
15:22
-
15:21
-
15:21