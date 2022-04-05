Платини подал заявление о возбуждении уголовного дела против Инфантино

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини подал в прокуратуру Парижа заявление о возбуждении уголовного дела против главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, сообщает журналист The New York Times Тарик Панья на своей странице в соцсетях.



По информации источника, заявление было подано 17 ноября прошлого года. Платини обвинил нынешнего президента ФИФА в активной торговле влиянием, а также подал в суд на Марко Виллигера, бывшего директора юридической службы ФИФА, за соучастие в торговле влиянием.



Напомним, Инфантино занял пост президента ФИФА в 2016 году. Ранее главой организации был Йозеф Блаттер, который ушёл в отставку после ряда коррупционных скандалов.

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