Малком: скажу честно, я и сам немного удивлён, что в этом сезоне показываю такие цифры

Бразильский нападающий «Зенита» Малком признался, что и сам удивлён своей статистике в нынешнем сезоне. В 18 матчах РПЛ игрок забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.

«Появление Клаудиньо – один из факторов повышения моей результативности? Да, его появление было прекрасным событием, ведь мы с ним знакомы с самого детства и я точно знал, что он принесёт много пользы «Зениту». Так и произошло. Мы с ним прекрасно понимаем друг друга на поле и помогаем каждому из нас становиться лучше. Но вообще любой забитый гол — это заслуга всей команды, так что я могу лишь выразить огромную благодарность всем своим партнёрам за то, что этот сезон у меня выходит таким результативным.

Порой отдавать голевые мне нравится даже больше, чем отличаться самому, потому что я люблю видеть счастье на лице партнёра по команде, забившего гол. Скажу честно, я и сам немного удивлён, что в этом сезоне показываю такие цифры, но к его завершению рассчитываю увеличить эти показатели! Хотя, даже если ничего больше не забью, но мы при этом станем чемпионами, буду счастлив — потому что это самое главное», — приводит слова Малкома официальный сайт «Зенита».

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