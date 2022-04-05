Источник: Абрамович станет новым владельцем турецкого клуба «Гёзтепе»

Владелец «Челси» Роман Абрамович приобретёт турецкий клуб «Гёзтепе», сообщает D-Smart Spor.
По информации источника, стороны достигли договорённости. Официально о сделке будет объявлено 8 апреля.
«Гёзтепе» в 31 матче набрал 27 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Турции сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Трабзонспор» (71).
Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. Российский бизнесмен хочет получить от продажи «аристократов» £ 4 млрд (€ 4,84 млрд). 10 марта правительством Великобритании были введены санкции против Абрамовича. Были заблокированы активы российского бизнесмена, в том числе и футбольный клуб.
- 5 апреля 2022
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