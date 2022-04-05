ЭСК: судья правильно не засчитал гол Промеса в ворота «Локомотива»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала, что арбитр Сергей Карасёв правильно не засчитал гол нападающего «Спартака» Квинси Промеса в ворота «Локомотива». Встреча 23-го тура РПЛ закончилась победой железнодорожников со счётом 1:0.

«Судья правильно не засчитал гол в ворота «Локомотива» на 39-й минуте матча.



Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок атакующей команды «Спартак» Квинси Промес в момент передачи мяча ему партнёром по команде географически находился ближе к линии ворот, чем мяч и предпоследний игрок соперника, а игрок обороняющейся команды «Локомотив» Тин Едвай при умышленной попытке сыграть в мяч его не коснулся. Таким образом, следует считать, что Квинси Промес получил мяч непосредственно от партнёра по команде, находясь в офсайдной позиции.



Ассистент судьи в данной игровой ситуации определил, что нападающий находился в положении «вне игры» и ошибочно решил, что защитник умышленно сыграл в мяч. При проверке гола VAR и AVAR исходили из решения бригады судей о географическом нахождении нападающего во «вне игры» и установили, что касание мяча со стороны пытавшегося умышленно играть в него защитника отсутствует. Несмотря на отсутствие функционала виртуальных офсайдных линий в данном матче по погодным условиям, изображения с ведущей и офсайдной камер подтверждали правильность решения ассистента по нахождению нападающего «Спартака» ближе к линии ворот, чем мяч и предпоследний игрок соперника.



Таким образом, VAR и AVAR корректно рекомендовали судье изменить первоначальное решение и отменить гол в ворота «Локомотива», — приводит текст решения ЭСК официальный сайт РФС.

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