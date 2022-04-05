ЭСК: судья должен был назначать пенальти в ворота ЦСКА на 95-й минуте матча с «Уралом»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) вынесла ряд решений по матчу 23-го тура РПЛ ЦСКА — «Урал» (2:2).
«Урал» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Игоря Панина в эпизодах с назначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Урала» на 89-й минуте матча и неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота ЦСКА на 90+5-й минуте матча.
Решения комиссии:
1. Судья правильно назначил 11-метровый удар в ворота «Урала» на 89-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Урал» Рафал Аугустыняк, не успев сыграть в мяч в единоборстве с атакующим игроком команды ЦСКА Егором Ушаковым, сперва совершил контакт с ногой соперника, а следом задержал его корпусом, тем самым препятствуя продвижению атакующего игрока к мячу в собственной штрафной площади. Вмешательство VAR признано обоснованным, и ошибочное решение судьи продолжить игру было правильно исправлено.
2. Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота команды ЦСКА на 90+5-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды ЦСКА Егор Ушаков, проиграв позицию в единоборстве с атакующим игроком «Урала» Лео Гогличидзе, совершил фол по неосторожности, подбив сзади его левую ногу в тот момент, когда футболист пытался нанести удар по воротам соперника. По мнению членов комиссии, данный контакт является наказуемым, поскольку движение ногой защитника совершается сзади и небольшого усилия по отношению к ноге замахнувшегося для удара нападающего достаточно, чтобы он не смог его выполнить», — приводит текст решения ЭСК официальный сайт РФС.
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