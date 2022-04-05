Леандро Паредес пропустит минимум несколько недель из-за травмы

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес не сможет играть минимум несколько недель из-за травмы, сообщает L'Equipe.



Напомним, из-за боли в приводящей мышце бедра Паредес был заменён в концовке первого тайма матча 30-го тура французской Лиги 1 с «Лорьяном» (5:1). Вместо него на поле вышел хавбек Жоржиньо Вейналдум.



По информации источника, Паредес прошёл углублённый медицинский осмотр, в ходе которого у футболиста были выявлены проблемы в паховой области. В «ПСЖ» не исключают, что Паредесу может понадобиться операция. До этого парижанин планирует использовать несколько вариантов лечения.

«Пари Сен-Жермен» в 30 матчах набрал 68 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022.