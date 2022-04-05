Тухель высказался о предстоящем матче «Челси» с «Реалом» в Лиге чемпионов

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель высказался о предстоящем матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».
«В Лиге чемпионов играть всегда невыносимо сложно. Это требовательный и тяжёлый турнир. Но в то же время именно за это мы его любим. Приятно иметь опыт игры в таком соревновании.
Все прекрасно понимают, что команды такого уровня, как «Челси» и «Реал», могут создать особое событие. Мы очень взволнованы, потому что это особенный матч и особенный соперник.
Думаю, предстоящий матч не будет иметь ничего общего с полуфиналом ЛЧ прошлого сезона. Честно говоря, я даже не опирался на прошлогодние матчи при подготовке», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.
Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Реал» состоится 6 апреля на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
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