Рональд Араухо в ближайшее время продлит контракт с «Барселоной»

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо в ближайшее время подпишет новый контракт с каталонским клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях.



По информации источника, стороны провели встречу. Переговоры прошли положительно. Сообщается, что на финальном раунде переговоров будет обсуждаться только длительность нового соглашения. Ожидается, что контракт будет заключён до июня 2026 года.



Ранее желание подписать Араухо выразили три другие английские команды. Речь идёт об «Арсенале», «Манчестер Юнайтед» и лондонском «Челси».



Напомним, Араухо стал игроком «Барселоны» в 2018 году. В нынешнем сезоне на счету футболиста 33 проведённых встречи, в которых он отметился четырьмя голами.

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