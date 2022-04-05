«Манчестер Сити» и «Атлетико» огласили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 5 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Манчестер Сити» — «Атлетико». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Жоау Канселу, Эмерик Лапорт, Натан Аке, Джон Стоунз, Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне, Бернарду Силва, Рахим Стерлинг, Рияд Марез.
«Атлетико»: Ян Облак, Рейнилду Мандава, Фелипе, Стефан Савич, Ренан Лоди, Шиме Врсалько, Коке, Жоффрей Кондогбиа, Маркос Льоренте, Жоау Феликс, Антуан Гризманн.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Атлетико».
Напомним, на стадии 1/8 финала «Манчестер Сити» по сумме двух матчей обыграл «Спортинг» (5:0), а «Атлетико» оказался сильнее «Манчестер Юнайтед» (2:1). Ответный четвертьфинальный матч состоится 13 апреля на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде (Испания).
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