«Бенфика» — «Ливерпуль»: составы команд на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Бенфики» и «Ливерпуля» на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. Встреча пройдёт на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бенфика» — «Ливерпуль».
«Бенфика»: Влаходимос, Жилберто, Отаменди, Вертонген, Гримальдо, Рафа Силва, Вайгль, Таарабт, Эвертон, Рамуш, Нуньес.
«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Фабиньо, Кейта, Алькантара, Диас, Салах, Мане.
Напомним, на стадии 1/8 финала «Бенфика» по сумме двух матчей обыграла «Аякс» (3:2), а «Ливерпуль» оказался сильнее «Интера» (2:1). Ответный четвертьфинальный матч состоится 13 апреля на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия).
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