Тухель: пару лет назад Бензема был одним из самых недооценённых игроков. Это больше не так

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Реалом» поделился мнением об игре нападающего мадридцев Карима Бензема.



«Хочу похвалить Бензема. Думаю, пару лет назад он был одним из самых недооценённых игроков в мировом футболе. Это больше не так. Он заслуживает всего, что сейчас с ним происходит. Он много значит для «Реала», играет ключевую роль в команде. Это впечатляет. Карим — выдающийся игрок и личность. Но сейчас такая характеристика справедлива и для других игроков «Реала». В этой команде много сильных личностей», — приводит слова Тухеля Goal.com.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Реал» состоится завтра, 6 апреля, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия).