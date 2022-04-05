Хачатурянц отреагировал на новость, что после 23-го тура РПЛ ожидаются отстранения судей

Президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц подтвердил, что завтра, 6 апреля, состоится экстренное заседание судейского комитета.

«Да, завтра будет собрано экстренное заседание судейского комитета. На нём будут приняты некоторые меры в отношении судей. Можно ли говорить об отставке кого-либо из судейского корпуса? Завтра узнаете. Будет пресс-релиз», — сказал Хачатурянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее «Спорт-экспресс» сообщил, что Хачатурянц собирает экстренное заседание судейского комитета, на котором ожидаются жёсткие меры в отношении арбитров, допустивших ошибки в матчах 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Некоторые из судей могут быть отстранены от работы до конца сезона.

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