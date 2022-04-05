Хачатурянц отреагировал на новость, что после 23-го тура РПЛ ожидаются отстранения судей

Президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц подтвердил, что завтра, 6 апреля, состоится экстренное заседание судейского комитета.
«Да, завтра будет собрано экстренное заседание судейского комитета. На нём будут приняты некоторые меры в отношении судей. Можно ли говорить об отставке кого-либо из судейского корпуса? Завтра узнаете. Будет пресс-релиз», — сказал Хачатурянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Ранее «Спорт-экспресс» сообщил, что Хачатурянц собирает экстренное заседание судейского комитета, на котором ожидаются жёсткие меры в отношении арбитров, допустивших ошибки в матчах 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Некоторые из судей могут быть отстранены от работы до конца сезона.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 5 апреля 2022
-
22:37
-
22:36
-
22:30
-
22:20
-
21:56
-
21:52
-
21:50
-
21:47
-
21:33
-
21:30
-
21:26
-
21:11
-
20:55
-
20:51
-
20:47
-
20:45
-
20:29
-
20:15
-
20:07
-
19:58
-
19:42
-
19:32
-
19:23
-
19:17
-
19:16
-
19:08
-
19:06
-
19:05
-
18:58
-
18:49
-
18:49
-
18:30
-
18:20
-
18:12
-
18:07