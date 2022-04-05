Пулишич поделился ожиданиями от матча с «Реалом»

Полузащитник «Челси» и сборной США Кристиан Пулишич поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

«Мы должны ощущать уверенность после победы над ними в полуфинале прошлого сезона. В прошлом году мы добились хорошего результата и надеемся добиться того же в этом году. Это игра в плей-офф Лиги чемпионов, и она будет нелёгкой, но, учитывая, что мы хотели этого весь прошлый сезон, мы должны чувствовать себя уверенно», — цитирует игрока пресс-служба УЕФА.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Реал» состоится 6 апреля на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридцы одолели «ПСЖ», а лондонцы — «Лилль».