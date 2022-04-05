Александр Медведев рассказал о ситуации с контрактами Семака, Ерохина, Сутормина и Оздоева
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о ситуации с продлениями контрактов с игроками и тренером сине-бело-голубых.
«Ерохин, Сутормин остаются в «Зените», продление согласовано. Оздоев в процессе. У Семака, надеюсь, будет автопродление», — цитирует функционера Bobsoccer.
Оздоев перешёл в «Зенит» в 2018 году. В составе сине-бело-голубых он провёл 106 матчей, забил 7 голов и сделал 12 результативных передач, стал трёхкратным чемпионом России, обладателем Кубка России.
Санкт-петербургский «Зенит» набрал 49 очков в 23 встречах и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Сочи» (39) — на четвёртом месте. В тройку лидеров также входят «Динамо» (46) и ЦСКА (43).
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