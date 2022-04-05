«Бенфика» — «Ливерпуль»: Мане упрочил преимущество гостей

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Бенфика» принимает «Ливерпуль». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). К 36-й минуте счёт 2:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Бенфика» — «Ливерпуль».

На 34-й минуте встречи нападающий «Ливерпуля» Садио Мане упрочил преимущество гостей в счёте. Защитник гостей Трент Александер-Арнольд из глубины сделал заброс в штрафную за спины защитникам, форвард мерсисайдцев Луис Диас зацепился за линию офсайда и в падении головой сделал передачу вдоль ворот на Мане, который отправил мяч в ближний угол ворот.

Напомним, на стадии 1/8 финала «Бенфика» по сумме двух матчей обыграла «Аякс» (3:2), а «Ливерпуль» оказался сильнее «Интера» (2:1). Ответный четвертьфинальный матч состоится 13 апреля на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия).