Т. Силва: узнал о предложении «Челси», когда ехал после проигранного финала Лиги чемпионов
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Защитник «Челси» Тьяго Силва рассказал, как узнал о предложении о трансфере в лондонский клуб.
«Я узнал о предложении «Челси», когда мы с «ПСЖ» в автобусе ехали в Париж после проигранного финала Лиги чемпионов. Тогда меня обрадовала эта новость», – цитирует бразильца Get French Football News.
Ранее бразилец вошёл в символическую сборную 17-го тура отбора на чемпионат мира – 2022.
Силва перешёл в «Челси» из «ПСЖ» 28 августа 2020 года на правах свободного агента. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги футболист сыграл в 24 матчах, забил три гола. Контракт игрока с клубом заканчивается летом 2023 года. Transfermarkt оценивает 37-летнего бразильца в € 3 млн.
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