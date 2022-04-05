Мане обошёл Джеррарда и поднялся на 2-е место в списке лучших бомбардиров «Ливерпуля» в ЛЧ

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Бенфика» принимает «Ливерпуль». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). К перерыву счёт 2:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Бенфика» — «Ливерпуль».



Второй гол «Ливерпуля» в этой встрече забил нападающий Садио Мане. Этот забитый мяч стал 22-м для сенегальского футболиста за английский клуб в Лиге чемпионов. Таким образом, Мане обошёл экс-игрока «Ливерпуля» Стивена Джеррарда и вышел на второе место в истории клуба. Больше голов лишь у египетского форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха (33).

Напомним, на стадии 1/8 финала «Бенфика» по сумме двух матчей обыграла «Аякс» (3:2), а «Ливерпуль» оказался сильнее «Интера» (2:1). Ответный четвертьфинальный матч состоится 13 апреля на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия).