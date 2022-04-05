«Манчестер Сити» — «Атлетико»: Де Брёйне открыл счёт в игре

Сегодня, 5 апреля, проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Манчестер Сити» — «Атлетико». Команды играют на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия).

Кевин Де Брёйне открыл счёт в игре. Бельгиец вырвался на ударную позицию после отличной передачи Филипа Фодена и от угла вратарской ударил низом под дальнюю штангу.

В первом тайме подопечные Диего Симеоне ни разу не пробили в сторону ворот соперника. Ранее худшим результатом «матрасников» с момента сбора продвинутой статистики были 5 ударов за первый тайм матча в Лиге чемпионов.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Атлетико».

Напомним, на стадии 1/8 финала «Манчестер Сити» по сумме двух матчей обыграл «Спортинг» (5:0), а «Атлетико» оказался сильнее «Манчестер Юнайтед» (2:1). Ответный четвертьфинальный матч состоится 13 апреля на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде (Испания).