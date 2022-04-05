«Ливерпуль» уверенно обыграл «Бенфику» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Бенфика» принимала «Ливерпуль». Встреча прошла на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия) и завершилась победой гостей со счётом 3:1.



На 17-й минуте счёт открыл защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате. Игрок мерсисайдцев Эндрю Робертсон от угла поля выполнил подачу в центр лиссабонской штрафной, после чего Конате головой направил мяч в ворота. На 34-й минуте нападающий «Ливерпуля» Садио Мане упрочил преимущество гостей в счёте. Защитник гостей Трент Александер-Арнольд из глубины сделал заброс в штрафную за спины защитникам, форвард мерсисайдцев Луис Диас зацепился за линию офсайда и в падении головой сделал передачу вдоль ворот на Мане, который отправил мяч в ближний угол ворот.

На 49-й минуте форвард «Бенфики» Дарвин Нуньес сократил отставание хозяев в счёте. Хавбек португальской команды Рафаэл Силва пробежался по правому флангу и прострелил вдоль линии вратарской, защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате махнул мимо мяча, позволив Нуньесу пробить точно в угол ворот. В концовке матча нападающий «Ливерпуля» Луис Диас забил третий гол мерсисайдцев.



Ответная встреча команд пройдёт 13 апреля на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия).