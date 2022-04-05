«Бенфика» — «Ливерпуль»: Диас забил третий гол гостей

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Бенфика» принимает «Ливерпуль». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). К 90-й минуте счёт 3:1 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Бенфика» — «Ливерпуль».

На 89-й минуте нападающий «Ливерпуля» Луис Диас забил третий гол мерсисайдцев. Хавбек гостей Наби Кейта задумал разрезающую передачу из глубины, которая могла и не пройти, но помог рикошет, после которого Диас подхватил атаку, обыграл вышедшего из ворот вратаря и отправил мяч в сетку ворот.

Напомним, на стадии 1/8 финала «Бенфика» по сумме двух матчей обыграла «Аякс» (3:2), а «Ливерпуль» оказался сильнее «Интера» (2:1). Ответный четвертьфинальный матч состоится 13 апреля на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия).