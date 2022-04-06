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Робертсон: фанаты «Бенфики» бросали зажигалки. Надеюсь, это поможет им завязать с курением

Робертсон: фанаты «Бенфики» бросали зажигалки. Надеюсь, это поможет им завязать с курением
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Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал результат первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой» (3:1).

«Это была тяжёлая игра. В первом тайме мы были на высоте и могли забить ещё несколько голов, а потом сохранять преимущество, но пропустили гол, который подстегнул болельщиков «Бенфики». Третий гол получился действительно впечатляющим. Теперь у нас есть преимущество в два мяча, это имеет значение. Надеюсь, в ответной игре мы справимся.

В меня бросали зажигалки с трибун. Может быть, это поможет болельщикам завязать с курением. Надеюсь, они извлекут из этого пользу. Но бросать предметы в сторону поля не стоит, это может навредить людям. К счастью, в этот раз никто не пострадал», — приводит слова Робертсона BT Sport.

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