Ян Облак: с текущим счётом у нас есть шансы на выход в следующую стадию

Вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак прокомментировал поражение в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Изначально все знали, что нас ждал очень сложный матч. Мы приехали сюда, чтобы добиться хорошего результата. Мы проиграли, но я думаю, что с текущим счётом у нас есть шансы на выход в следующую стадию. Дома нас ждёт сложная игра. «Горожане» являются фаворитами этой Лиги чемпионов, но мы играем дома. Я верю в команду, я думаю, что всё возможно. Мы провели хороший матч с точки зрения оборонительных действий», — цитирует Облака Mundo Deportivo.

В сегодняшней игре полузащитник «горожан» Кевин Де Брёйне открыл счёт на 70-й минуте. Бельгиец вырвался на ударную позицию после отличной передачи Филипа Фодена и от угла вратарской ударил низом под дальнюю штангу.