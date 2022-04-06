Юрген Клопп прокомментировал победу «Ливерпуля» в матче Лиги чемпионов с «Бенфикой»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой» (3:1).



«Выиграть на выезде у «Бенфики» в Лиге чемпионов сложно. Соперник боролся до конца, и мы дали им создать слишком много моментов. «Бенфика» заслужила гол, хотя мы могли лучше работать в защите. Это была тяжёлая игра. Как я и ожидал, болельщики активно поддерживали свою команду. Мы знали, что 2:0 перед перерывом — это приятно, но не более. Потом пропустили. Перед ответной игрой у нас преимущество в два мяча, идём дальше.



Обычно мы забиваем больше в подобных ситуациях, но не сделали этого главным образом потому, что вратарь «Бенфики» был очень хорош. Мы знаем многое о нашем сопернике, поэтому будем готовы к ответной встрече», — приводит слова Клоппа BT Sport.