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Юрген Клопп прокомментировал победу «Ливерпуля» в матче Лиги чемпионов с «Бенфикой»

Юрген Клопп прокомментировал победу «Ливерпуля» в матче Лиги чемпионов с «Бенфикой»
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой» (3:1).

«Выиграть на выезде у «Бенфики» в Лиге чемпионов сложно. Соперник боролся до конца, и мы дали им создать слишком много моментов. «Бенфика» заслужила гол, хотя мы могли лучше работать в защите. Это была тяжёлая игра. Как я и ожидал, болельщики активно поддерживали свою команду. Мы знали, что 2:0 перед перерывом — это приятно, но не более. Потом пропустили. Перед ответной игрой у нас преимущество в два мяча, идём дальше.

Обычно мы забиваем больше в подобных ситуациях, но не сделали этого главным образом потому, что вратарь «Бенфики» был очень хорош. Мы знаем многое о нашем сопернике, поэтому будем готовы к ответной встрече», — приводит слова Клоппа BT Sport.

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