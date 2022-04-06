Юрген Клопп прокомментировал победу «Ливерпуля» в матче Лиги чемпионов с «Бенфикой»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой» (3:1).
«Выиграть на выезде у «Бенфики» в Лиге чемпионов сложно. Соперник боролся до конца, и мы дали им создать слишком много моментов. «Бенфика» заслужила гол, хотя мы могли лучше работать в защите. Это была тяжёлая игра. Как я и ожидал, болельщики активно поддерживали свою команду. Мы знали, что 2:0 перед перерывом — это приятно, но не более. Потом пропустили. Перед ответной игрой у нас преимущество в два мяча, идём дальше.
Обычно мы забиваем больше в подобных ситуациях, но не сделали этого главным образом потому, что вратарь «Бенфики» был очень хорош. Мы знаем многое о нашем сопернике, поэтому будем готовы к ответной встрече», — приводит слова Клоппа BT Sport.
- 6 апреля 2022
-
01:46
-
01:44
-
01:32
-
01:26
-
01:18
-
00:57
-
00:54
-
00:42
-
00:31
-
00:30
-
00:22
-
00:22
- 5 апреля 2022
-
23:56
-
23:49
-
23:47
-
23:41
-
23:26
-
23:18
-
23:08
-
23:01
-
22:59
-
22:51
-
22:37
-
22:36
-
22:30
-
22:20
-
21:56
-
21:52
-
21:50
-
21:47
-
21:33
-
21:30
-
21:26
-
21:11
-
20:55