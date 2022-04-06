Линекер иронично высказался о матче «Манчестер Сити» — «Атлетико» в 1/4 финала ЛЧ

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер высказался о первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором «Манчестер Сити» принимал мадридский «Атлетико» (1:0).

«Если бы этот матч проходил 10 лет назад и вы смотрели, не зная, какие страны представляют команды, я уверен, что вы бы поставили свою жизнь на то, что команда в голубой форме – из Испании, а в красно-белом была английским клубом», — гласит пост Линекера в «Твиттере».

Напомним, на стадии 1/8 финала «Манчестер Сити» по сумме двух матчей обыграл «Спортинг» (5:0), а «Атлетико» оказался сильнее «Манчестер Юнайтед» (2:1). Ответный четвертьфинальный матч состоится в среду, 13 апреля, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде (Испания).