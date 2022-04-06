Линекер иронично высказался о матче «Манчестер Сити» — «Атлетико» в 1/4 финала ЛЧ
Поделиться
Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер высказался о первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором «Манчестер Сити» принимал мадридский «Атлетико» (1:0).
«Если бы этот матч проходил 10 лет назад и вы смотрели, не зная, какие страны представляют команды, я уверен, что вы бы поставили свою жизнь на то, что команда в голубой форме – из Испании, а в красно-белом была английским клубом», — гласит пост Линекера в «Твиттере».
Напомним, на стадии 1/8 финала «Манчестер Сити» по сумме двух матчей обыграл «Спортинг» (5:0), а «Атлетико» оказался сильнее «Манчестер Юнайтед» (2:1). Ответный четвертьфинальный матч состоится в среду, 13 апреля, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде (Испания).
Комментарии
- 6 апреля 2022
-
01:46
-
01:44
-
01:32
-
01:26
-
01:18
-
00:57
-
00:54
-
00:42
-
00:31
-
00:30
-
00:22
-
00:22
- 5 апреля 2022
-
23:56
-
23:49
-
23:47
-
23:41
-
23:26
-
23:18
-
23:08
-
23:01
-
22:59
-
22:51
-
22:37
-
22:36
-
22:30
-
22:20
-
21:56
-
21:52
-
21:50
-
21:47
-
21:33
-
21:30
-
21:26
-
21:11
-
20:55
Партнерский контент