Нападающий «Бенфики» Нуньес: «Ливерпуль» — отличная команда, но мы её не боимся

Нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес прокомментировал поражение в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:3).

«Мы хотели добиться большего в этом матче, но у нас не получилось. Мы не утратили уверенность, что хорошо было видно во втором тайме. «Ливерпуль» — отличная команда, но мы её не боимся. Будем работать, чтобы добиться положительного результата в ответной игре. Да, я забил гол, но не рад этому. Здесь я хочу выигрывать титулы. Я иду домой грустный», — цитирует Нуньеса BBC со ссылкой на CNN Portugal.

Уругвайский форвард отметился забитым голом в данном матче, отличившись на 49-й минуте. Ответная игра состоится в Ливерпуле 13 апреля.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».