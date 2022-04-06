«Ливерпуль» впервые в своей истории одержал 8 побед подряд в гостях во всех турнирах

«Ливерпуль» впервые в своей истории одержал восемь побед кряду в выездных матчах во всех турнирах после того, как обыграл на выезде в первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА португальскую «Бенфику» (3:1). Об этом сообщает OptaJoe в «Твиттере».

Ранее были обыграны такие клубы, как «Ноттингем Форест» (1:0) в 1/4 финала Кубка Англии, «Арсенал» (2:0), «Брайтон энд Хоув Альбион» (2:0) – в чемпионате Англии, «Интер» (2:0) – в Лиге чемпионов, «Бёрнли» (1:0) и «Кристал Пэлас» (3:1) – в чемпионате Англии, а также «Арсенал» (2:0) – в Кубке английской лиги.

Следующий ближайший выездной матч – это игра с «Манчестер Сити» в 32-м туре чемпионата Англии, которая намечена на воскресенье, 10 апреля.

Напомним, ответная встреча между «Ливерпулем» и «Бенфикой» пройдёт в среду, 13 апреля, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия).