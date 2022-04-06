«Ливерпуль» впервые в своей истории одержал 8 побед подряд в гостях во всех турнирах

«Ливерпуль» впервые в своей истории одержал восемь побед кряду в выездных матчах во всех турнирах после того, как обыграл на выезде в первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА португальскую «Бенфику» (3:1). Об этом сообщает OptaJoe в «Твиттере».
Ранее были обыграны такие клубы, как «Ноттингем Форест» (1:0) в 1/4 финала Кубка Англии, «Арсенал» (2:0), «Брайтон энд Хоув Альбион» (2:0) – в чемпионате Англии, «Интер» (2:0) – в Лиге чемпионов, «Бёрнли» (1:0) и «Кристал Пэлас» (3:1) – в чемпионате Англии, а также «Арсенал» (2:0) – в Кубке английской лиги.
Следующий ближайший выездной матч – это игра с «Манчестер Сити» в 32-м туре чемпионата Англии, которая намечена на воскресенье, 10 апреля.
Напомним, ответная встреча между «Ливерпулем» и «Бенфикой» пройдёт в среду, 13 апреля, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия).
- 6 апреля 2022
-
03:09
-
03:01
-
02:24
-
02:23
-
02:05
-
02:03
-
01:46
-
01:44
-
01:32
-
01:26
-
01:18
-
00:57
-
00:54
-
00:42
-
00:31
-
00:30
-
00:22
-
00:22
- 5 апреля 2022
-
23:56
-
23:49
-
23:47
-
23:41
-
23:26
-
23:18
-
23:08
-
23:01
-
22:59
-
22:51
-
22:37
-
22:36
-
22:30
-
22:20
-
21:56
-
21:52
-
21:50