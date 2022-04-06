Бывший нападающий «МЮ» — о матче «МС» — «Атлетико» в ЛЧ: прагматично и скучно

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Дион Даблин назвал скучной победу «Манчестер Сити» над мадридским «Атлетико» (1:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Прагматично и скучно. «Атлетико» так добивается результата, но сегодня они проиграли. «Ман Сити» не создал много моментов. Им приходилось много двигаться перед штрафной площадью. Они не хотели сбиваться на подачи, потому что у них нет преимущества в верховой борьбе. «Горожане» смогли сделать то, что должны были. «Атлетико» придётся попробовать что-то другое в ответном матче, если они хотят пройти в следующий раунд», — цитирует Даблина BBC

Единственный мяч в этой игре забил Кевин Де Брёйне на 70-й минуте. Ответный матч состоится в Мадриде 13 апреля.

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